Rio - O Grupo Globo decidiu não movimentar mais forças para impedir a transmissão de Athletico-PR x Atlético-MG na TV por assinatura pela Jovem Pan News. Inicialmente, o departamento jurídico da emissora carioca estudava entrar na Justiça para inviabilizar a exibição do jogo, mas voltou atrás por temer perder tempo e dinheiro. A informação é do portal 'Notícias da Tv'.



Athletico-PR e Atlético-MG se encaram na próxima terça-feira, às 18h30, em partida válida pela 33° rodada do Brasileiro.

A Jovem Pan - que já estava veiculando os jogos do Furacão em seu canal do YouTube - fechou o acordo válido apenas para o confronto contra o Atlético Mineiro, mas, segundo o portal, existem conversas entre as partes para a nova emissora manter as transmissões do clube paranaense em 2022.

O acerto pegou o Grupo Globo de surpresa. A emissora acredita que o Athletico vai 'esconder' uma partida importante do Campeonato Brasileiro em um canal em que o público não está acostumado.

Os advogados da rede carioca também apontam que é inviável impedir a transmissão da Jovem Pan, uma vez que o Athletico só tem contrato televisivo com a WarnerMedia, que liberou a negociação.

O acordo é baseado na Lei do Mandante, que foi sancionada neste ano e mudou as regras para as negociações de direito de transmissões dos clubes. A partir da nova lei, os times podem vender partidas avulsas, como é caso deste jogo.