MaracanãFoto: Divulgação

Publicado 11/11/2021 18:29

A atual gestão do Maracanã, formada pela dupla Fla-Flu, lançou o projeto "Amigos do Maracanã". A ideia é conseguir parceiros que façam doações mensais para que o dinheiro seja usado para melhorias nas instalações do estádio e ações de sustentabilidade.



A busca é por até 30 empresas para contribuir mensalmente, que ganharão benefícios de utilizar o Maracanã para: um evento por ano (Lounge Maracanã Mais, Bossa Nova ou Maracanã Club), preferência na compra de camarotes, convites para eventos, além de citação da empresa no sistema de som do estádio antes dos jogos, entre outros.

De acordo com o comunicado da gestão do Maracanã, o novo projeto se baseia em outros de sucesso, tais como da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e do Teatro Castro Gil.