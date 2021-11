Follmann não será mais embaixador da Chapecoense - Divulgação

Publicado 11/11/2021 18:30

O ex-goleiro Jakson Follmann, que sobreviveu a tragédia com o voo da Chapecoense em 2016, relembrou o acidente que completa cinco anos no fim deste mês. Em participação no programa 'Sensacional', da RedeTV, que vai ao ar nesta quinta-feira, ele relembrou o sentimento que teve ao acordar no meio do matagal, no local do acidente.



"Lembro que a gente estava muito feliz e fazendo um voo super tranquilo. Estávamos sentados quando o motor desligou e as luzes se apagaram, ficou tudo um silêncio, ninguém falava nada para gente. Ficamos em pânico segundos antes da queda, porque começou a tocar uma sirene. Comecei a rezar, como todo mundo que estava ao meu redor. No meu pensamento, as luzes e os motores iam voltar. Isso passava na minha cabeça", iniciou.

"Tenho algumas recordações de quando eu abri os olhos, da mata, era tudo muito escuro, da chuva e da cintura para baixo que estava amortecido. Mas eu não sabia onde estava, eu não conseguia pensar sobre o que tinha acontecido", completou.

O avião que transportava a delegação da Chapecoense caiu a caminho do primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana, na Colômbia. Após o acidente, durante a recuperação Follmann afirmou que precisou se blindar das redes sociais para focar na recuperação.



"Me privei de muita coisa, liguei meu celular depois de quase um mês", diz ele, hoje aos 29 anos.