Aguero deixou o gramado após cair sentindo dores torácicas - PAU BARRENA / AFP

Aguero deixou o gramado após cair sentindo dores torácicas PAU BARRENA / AFP

Publicado 12/11/2021 13:08

Sem previsão de retorno por causa de uma arritmia cardíaca, Kum Aguero pode até mesmo ser obrigado a se aposentar dos gramados. De acordo com a a emissora 'Catalunya Radio', o problema no coração do atacante é mais complicado do que se previa.

Aos 33 anos, Aguero teve diagnosticada a arritmia no início de novembro e inicialmente ficará parado por três meses sob observação. Entretanto, ainda de acordo com a emissora catalã, o atacante argentino já está ciente da situação de que o clima seria de pessimismo.



Já o Barcelona, que o contratou nesta temporada após passagem pelo Manchester City, mantém a expectativa inicial, mas aguardará por mais exames para avaliar o quadro.

A arritmia cardíaca só foi diagnosticada após Aguero passar mal contra o Alavés e sair de campo ainda no primeiro tempo com dores no peito. Ele precisou ir ao hospital e, após exames, o problema foi encontrado. De acordo com a imprensa espanhola, não foi a primeira vez que o atacante apresentou arritmia.