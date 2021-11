Gatito Fernández - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 12/11/2021 11:21

Rio - Sem jogar desde setembro de 2020, o goleiro Gatito Fernández está perto de retornar ao gol do Botafogo na reta final da Série B e pode ser relacionado para o duelo contra o Operário, na próxima segunda-feira, no Estádio Nilton Santos. A informação é do site "Torcedores.com".

O duelo da 36ª rodada da Série B é decisivo para o Botafogo, já que uma vitória garante matematicamente a equipe de Enderson Moreira na Série A do próximo ano.

Apesar do clima agradável para o retorno, de acordo com a publicação, Gatito ainda deve ficar no banco de reservas, com Diego Loureiro como titular. O último jogo disputado pelo ídolo Alvinegro foi em setembro de 2020, contra o Vasco, pela Copa do Brasil.



Isso porque o Alvinegro planeja garantir o acesso antes da volta do paraguaio ao time e a comissao técnica estuda dar chance a ele na última rodada, diante do Guarani, também no Estádio Nilton Santos, em partida que pode dar o título da Série B ao Botafogo.