Lucas Paquetá fez o gol da vitória do Brasil - AFP

Lucas Paquetá fez o gol da vitória do BrasilAFP

Publicado 11/11/2021 23:26

São Paulo - Os silenciosos 22.080 espectadores que pagaram, no mínimo, a fortuna de R$ 300 para assistir à seleção brasileira na Neo Química pelo menos soltaram o grito para comemorar a classificação à Copa do Mundo. Apesar da fraca atuação, o gol de Lucas Paquetá deu ao Brasil a vitória por 1 a 0 sobre a Colômbia e carimbou o passaporte para o Catar em 2022.

Líder isolado das Eliminatórias Sul-Americanas, o Brasil abriu uma vantagem de 18 pontos para Chile, Colômbia e Uruguai, que joga amanhã, e já tem garantida pelo menos a quarta colocação até o fim do torneio. O título simbólico também está próximo, e ficará ainda em caso de vitória sobre a Argentina, segunda colocada, na próxima terça-feira (16).

De más notícias, a fraca exibição da Canarinho e a suspensão de Casemiro, que recebeu o terceiro cartão amarelo e não poderá encarar os hermanos. Agora, a Seleção tem a revanche contra o algoz na Copa América e, nas rodadas finais, Tite pode se dar ao luxo de fazer testes visando a Copa do Mundo.

Com bola rolando, o jogo foi monótono e de poucas chances, principalmente no primeiro tempo. Luis Díaz e a Zapata ameaçaram em chutes de longe, enquanto o Brasil acertou a trave com Danilo, que tentou cruzamento e quase balançou a rede após desvio na marcação.

Tite resolveu ousar na etapa final e botou Vinicius Junior na vaga do volante Fred. Deu certo. Embora não tenha sido brilhante, o time melhorou e conseguiu balançar a rede aos 27, quando Neymar passou para o canhoto Lucas Paquetá que, de direita, bateu colocado para o fundo da rede. Os então calados torcedores esperaram o apito final aos gritos de "olé", apesar da magro 1 a 0 no placar.