Lucas Paquetá se emocionou após fazer o gol da vitória sobre a Colômbia - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 11/11/2021 23:42

São Paulo - Mesmo titular absoluto da seleção brasileira, Lucas Paquetá não escondeu a emoção e foi às lágrimas ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre Colômbia, nesta quinta-feira (11), na Neo Química Arena, que garantiu a classificação à Copa do Mundo de 2022, no Catar. Logo na saída do campo, o jogador explicou o motivo do choro.

— É um choro de felicidade pelo momento que tenho vivido, estou muito feliz de estar vivendo este momento com a camisa da seleção brasileira e do Lyon. Foi uma emoção de muita alegria. Espero continuar fazendo meu trabalho bem feito. Como eu falei, tem que continuar trabalhando, buscando espaço para, se Deus quiser, realizar esse sonho (de ir para a Copa) — disse Lucas Paquetá.

A comemoração pela vaga antecipada é grande, mas o meia do Lyon não já projeta o confronto com a Argentina, na próxima terça-feira (16), importante na briga pela liderança das Eliminatórias da Copa. Além disso, é uma revanche para o final da Copa América, vencida pelos argentinos, em que Paquetá estava em campo.

— A classificação é fruto de um trabalho que a gente vem construindo lá atrás. Nosso objetivo era classificar o Brasil para a Copa, e graças a Deus conseguimos isso hoje. Mas é continuar pensando jogo a jogo, temos que descansar e nos concentrar para fazer um grande jogo com a Argentina — explicou.