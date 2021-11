Leonardo Gaciba não resistiu aos muitos erros da arbitragem no Brasileirão - Lucas Figueiredo/CBF

Leonardo Gaciba não resistiu aos muitos erros da arbitragem no BrasileirãoLucas Figueiredo/CBF

Publicado 12/11/2021 11:46

Depois de uma série de erros graves de árbitros, auxiliares e VAR em inúmeros jogos do Campeonato Brasileiro, a CBF demitiu o presidente da Comissão de Arbitragem, Leonardo Gaciba, após reunião nesta sexta-feira. Em nota, a entidade confirmou a decisão pela mudança. Até o fim da temporada, o atual e ex-árbitro Alício Pena Junior ficará no comando.



O presidente em exercício da CBF, Ednaldo Rodrigues Gomes, já vinha planejando uma reestruturação da Comissão de Arbitragem após muitas reclamações dos clubes. Entretanto, ele optou por acelerar o processo após mais uma atuação desastrosa da arbitragem, desta vez no jogo entre Flamengo x Bahia.



O árbitro Vinicius Gonçalves Dias Araújo marcou um pênalti inexistente (a bola bateu no peito do zagueiro Conti) a favor do Rubro-Negro e manteve a decisão mesmo após a intervenção do VAR e de ver as imagens no monitor à beira do campo. Na rodada anterior, contra a Chapecoense, foi a vez do Flamengo ser muito prejudicado, com pelos menos dois erros decisivos contra.



Recentemente, devido às muitas críticas e polêmicas com decisões da arbitragem nos jogos, a CBF passou a divulgar os diálogos entre o árbitro de campo e o VAR em lances capitais. Era uma tentativa de diminuir a pressão sobre a Comissão de Arbitragem.



De acordo com quem trabalha na CBF, Alício Pena Junior era um grande crítico do que vinha acontecendo e por isso ganhará uma chance de tentar diminuir o prejuízo nas rodadas finais do Brasileirão.



Veja a nota oficial da CBF

"A Confederação Brasileira de Futebol informa que, nesta data, deu início a um processo de reformulação na estrutura da arbitragem brasileira, que começa com a substituição do comando de sua Comissão de Arbitragem.



O Presidente em exercício da CBF, Ednaldo Rodrigues Gomes, conversou com o Presidente da Comissão de Arbitragem, Leonardo Gaciba, nesta sexta-feira (12) e o entendimento mútuo foi pela necessidade de uma mudança, com a implementação de novos procedimentos visando maximizar os acertos e minimizar os erros de todos os envolvidos.



A CBF agradece a Leonardo Gaciba pelo empenho e pela forma altiva e incansável com que exerceu a Presidência da Comissão de Arbitragem da CBF.



Assumirá a função interinamente, até a conclusão das competições da temporada 2021, o atual Vice-Presidente da Comissão de Arbitragem, Alício Pena Júnior, a quem o Presidente Ednaldo Rodrigues parabeniza, desejando sucesso no cargo e colocando a estrutura da entidade à inteira disposição da Comissão de Arbitragem para o constante aperfeiçoamento e desenvolvimento da arbitragem nacional".