Mauricio Souza - Divulgação/FIVB

Mauricio Souza Divulgação/FIVB

Publicado 13/11/2021 19:03

Rio - Maurício Souza se manifestou neste sábado sobre as declarações da cantora Pabllo Vittar, que criticou seu comentário homofóbico durante participação no programa "Conversa com Bial". Ao comentar o caso, a artista afirmou que ''opinião homofóbica é crime".

"Em 2021, não temos mais tempo para essas falas. É muito errado pensar que isso é só um comentário, que isso é um achismo, que isso é "minha opinião". Opinião homofóbica é crime, então lide com as consequências", disse Pabllo.

Em suas redes sociais, Maurício publicou um texto afirmando que não é criminoso e rebatendo as declarações da cantora.

"Sou um trabalhador! Sei de onde eu vim e de tudo que construí com muita luta. Mesmo tendo me retratado publicamente, a patrulha da internet segue ameaçando a mim, a minha família, clubes, patrocinadores, instituições. A censura digital me tirou do vôlei, desconsiderando tudo que fiz pelo Brasil nas quadras", diz parte do texto.