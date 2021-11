Fernanda Rodrigues é ex-mulher de Fabiano Oliveira - Reprodução

Fernanda Rodrigues é ex-mulher de Fabiano OliveiraReprodução

Publicado 14/11/2021 22:29

Rio - O ex-jogador do Flamengo, Fabiano Oliveira, foi acusado pela ex-mulher, Fernanda Rodrigues, de agressão no último fim de semana. Nas redes sociais, a ex-esposa fez uma publicação exibindo imagens do seu corpo e também expôs o ocorrido. Os dois terminaram o casamento há dois anos.

"Vamos lá, hoje o senhor Fabiano Oliveira ( Querido por todos, que tem um bom coração, que ajuda todo mundo) fez isso comigo gratuitamente... Eu nunca fui mulher de bagunça, nunca fui essas piranha de porta de barraca pra esse infeliz me fazer passar por certas situações, sendo que já estamos separados há 2 anos.. Sim no começo da separação ficamos algumas vezes, tentei mandar um bom convívio com ele, porque temos 2 filhos. Eu fiquei num relacionando de abusos, agressões e traições e isso não é novidade pra ninguém...Então aos que defendem, vão todos se fuder... porque esse homem bom pra vocês na rua, sempre foi ruim pra família dele, inclusive hoje me deu vários socos no rosto na frente da minha filha de 8 anos e estou com risco de ficar com um dos dentes da frente.. Caso eu morra, ou aconteça algo comigo de novo, esse cidadão é o responsável! E ainda roubou o meu celular", escreveu Fernanda.

De acordo com informações do portal "Metropoles", o jogador já responde processo judicial por agressões. Apesar das medidas protetivas decretadas pela justiça contra o ex-atacante do Flamengo, as agressões físicas continuaram. A mais recente teria acontecido no último sábado.

Revelado na base do Flamengo, Fabiano Oliveira, de 34 anos, se profissionalizou em 2004. Além do Rubro-Negro, o ex-atacante passou pelo Goiás, por clubes do futebol português, pelo futebol da Turquia e também por clubes de menor investimento no futebol carioca como: Boavista, Tigres e Portuguesa.