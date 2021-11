Bruninho esteve no gramado da Vila Belmiro - Divulgação/Santos

Bruninho esteve no gramado da Vila BelmiroDivulgação/Santos

Publicado 14/11/2021 19:20

Rio - O garoto Bruninho, que comoveu as redes sociais após ser hostilizado por torcedores do Santos na Vila Belmiro ao pedir a camisa do goleiro Jaílson, do Palmeiras, relatou como foram os momentos de tensão que viveu. Em entrevista ao "Esporte Espetacular", ele disse que chegou a ter medo de morrer.

“Naquela hora eu senti muito medo de morrer. Por que eles estavam falando ‘pega o pai dele’, ‘pega a bolsa’. Eles ficaram cuspindo na gente e xingando a gente com palavrões pesados”, recordou Bruninho.

Após o episódio viralizar, Bruninho recebeu mensagem de apoio de vários jogadores e chegou a conhecer Neymar.

“Foi uma semana muito agitada, com muitas entrevistas. Adorei conhecer o Neymar e os jogadores da seleção. O Neymar é uma ótima pessoa, ele é humilde, joga pra caramba”, declarou.