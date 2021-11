Jorge Jesus - AFP

Publicado 14/11/2021 12:32

Rio - A segunda passagem de Jorge Jesus pelo Benfica está perto do fim. De acordo com o jornal português "O Novo", o presidente do clube português, Rui Costa, decidiu que o Mister deixará o cargo no fim da temporada.

Jorge Jesus tem contrato com o Benfica até o meio de 2022. O que se sabe, até o momento, é que não há nenhum tipo de movimentação para estender o vínculo do ídolo do Flamengo. O grande incentivador do trabalho do Mister era o ex-presidente do clube, Luís Filipe Vieira, que foi detido em julho.

O trabalho de Jesus tem sido muito questionados por torcedores do Benfica. Recentemente, o clube foi goleado pelo Bayern de Munique na Liga dos Campeões e deixou escapar a liderança do Campeonato Português.