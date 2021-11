Christian Lohsen - Reprodução

Christian LohsenReprodução

Publicado 14/11/2021 14:11

Rio - O lutador de MMA Christian Lohsen, conhecimento como “Hollywood”, sofreu uma lesão para lá de inusitada. Após levar uma joelhada ingrata entre as pernas durante um treino, o atleta teve que se submeter à uma cirurgia para retirada de seu testículo esquerdo.

Apesar do susto, o atleta tranquilizou seus seguidores nas redes sociais e garantiu que não perderá testosterona e nem a capacidade de ter filhos.

“Então, ontem à noite foi difícil. Num acidente durante o treino, eu tive uma ruptura no meu testículo esquerdo que o levou a ser removido em cirurgia. Agradeço a todos que me ajudaram a chegar no hospital. Estou descansando bem, em casa, deu tudo certo com o procedimento. O doutor disse que não vou perder testosterona ou a habilidade de ter filhos por causa disso. Se eu perder o outro, porém, a história é diferente e aí, se você acertar o meu último testículo, não seremos mais amigos”, brincou o lutador.