Publicado 14/11/2021 16:46

Rio - Namorada do zagueiro Éder Militão, Karoline Lima chamou a atenção de seus seguidores ao compartilhar uma foto na vitória do Brasil sobre a Colômbia, por 1 a 0, na Neo Química Arena, na última quinta-feira. Na camisa da seleção, ela alterou o nome do defensor para "meu homi".

fotogaleria Veja fotos de Karoline Lima:

Karoline fez tanto sucesso no estádio do Corinthians que conseguiu fazer parte da torcida gritar o nome do namorado mesmo sem ele ter entrado em campo. Além disso, a modelo relatou todo perrengue que passou para conseguir chegar ao estádio.

Nas redes sociais, Karoline se destaca por fazer narrações dos jogos do amado no Real Madrid. No jogo da Seleção, claro, não foi diferente.