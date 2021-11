A skatista Pamela Rosa, bicampeã mundial de skate street - Felipe Diniz/Divulgação

A skatista Pamela Rosa, bicampeã mundial de skate streetFelipe Diniz/Divulgação

Publicado 14/11/2021 15:48

Jacksonville (EUA) - Show brasileiro em Jacksonville, na Flórida! Pâmela Rosa conquistou o bicampeonato mundial de Skate Street, e Rayssa Leal ficou com a segunda posição no torneio. Campeã em 2019, Pâmela confirma uma trajetória de superação após competir lesionada nas Olimpíadas de Tóquio.

Favorita a conquistar a etapa, Rayssa se viu na liderança até a última manobra, quando foi ultrapassada pela compatriota que, com um 8.1, conseguiu a maior nota do dia e assumiu a ponta da competição.

Rayssa, a "Fadinha", fechou a temporada estando no pódio em todas as etapas do Mundial, sendo campeã das duas anteriores. Já Pâmela, aos 22 anos, se confirma como lenda do skate. A brasileira esteve em todas as finais da história da Street League e conquistou seu segundo caneco.

A final masculina, com Lucas Rabelo, Kelvin Hoefler e Felipe Gustavo, acontece ainda neste domingo (14), às 16h30.