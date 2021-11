Benjamin Mendy está suspenso das atividades no Manchester City - AFP

Publicado 16/11/2021 11:45

À espera do julgamento em 24 de janeiro pelos crimes de estupro e abuso sexual, o francês Benjamin Mendy, do Manchester City, tem duas novas acusações de estupro a responder na Inglaterra. A informação foi divulgada pela Crown Prosecution Service, responsável por processos judiciais no país.



Mendy está preso preventivamente desde agosto, e teve o pedido de fiança negado três vezes. Agora, o lateral do Manchester City responderá por seis acusações de estupro e uma de abuso sexual, de acordo com denúncias feitas por quatro mulheres, uma delas menor de 18 anos. Os crimes teriam ocorrido entre outubro de 2020 e agosto deste ano, na casa do jogador.

O francês de 27 anos está preso na cidade de Liverpool desde o dia 26 de agosto, quando foi formalmente denunciado. Desde o início das investigações, Mendy está suspenso das atividades no Manchester City, até a resolução do caso. O francês está no clube desde 2017, quando foi comprado junto ao Olymnpique de Marselha.