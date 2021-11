Icardi e Wanda Nara - Reprodução

Publicado 17/11/2021 18:07

A novela Mauro Icardi, atacante do PSG, e Wanda Nara chegou ao fim. O casal se reconciliou e a infidelidade com a atriz China Suárez parece coisa do passado. Os dois fizeram uma viagem a Dubai durante a pausa da seleção nacional e mostraram nas redes sociais que tudo foi acertado.



Eles só não contavam com as declarações do pai da modelo, Andrés Nara, que se manifestou pela primeira vez na Argentina.

Em alguns depoimentos coletados pelo programa argentino 'Los Ángeles de la Mañana', o pai de Wanda Nara falou muito claramente sobre a relação que sua filha tem com Mauro Icardi e também sobre a última infidelidade do atacante.

“Descobri tudo pela TV. Havia falado de Mauro (Icardi) com a minha namorada. Do fato de que, apesar de ser jogador de futebol e ter a fama que tem, ele era um menino fiel. Aí aconteceu isso. Parece que atraímos azar”, contou.

O pai ainda continuou. “Fiquei preocupado e magoado com o comportamento do Mauro porque ele sempre foi muito bom com os filhos do Maxi. Admito que não apostei muito no relacionamento desde que eles começaram, mas não estava certo. Não tenho um bom relacionamento com o Icardi. E, naquela época, eu preferia o Maxi López", ressaltou ele, embora admita estar feliz que agora o casal está novamente de bem.