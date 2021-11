Douglas Luiz em ação pela seleção brasileira - AFP

Douglas Luiz em ação pela seleção brasileiraAFP

Publicado 18/11/2021 14:30 | Atualizado 18/11/2021 14:38

Rio - Revelado na base do Vasco e desde 2019 no Aston Villa, o volante Douglas Luiz não ganhou apenas prestígio atuando no futebol inglês. O atleta conquistou um amor. Ele e a jogadora Alisha Lehmann, que também defende o clube britânico, apareceram em um clima de romance em uma postagem no Instagram na noite da última quarta-feira.

fotogaleria

A jogadora suíça, de 22 anos, já passou por outros clubes do país como West Ham e Everton. A postagem foi divulgada por ela e depois republicada pelo volante da seleção brasileira. "Princesa", escreveu o jogador revelado na base do Vasco.

Nos últimos dias, os dois já haviam aparecido juntos em outras fotos, levantando a suspeita de um romance. A suíça chegou ao clube de Douglas em julho. Ele é muito famosa nas redes sociais e tem mais de 5 milhões de seguidores.



O jogador da seleção, de 23 anos, deixou o Vasco vendido ao Manchester City em 2017 e permaneceu emprestado pelo clube ao espanhol Girona, do Grupo City, até ser contratado pelo Aston Villa, em 2019.