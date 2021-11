Influenciadora nega ser pivô de fim de relacionamento de jogador do Manchester City

Rio - Após os rumores de que teria sido pivô de uma das separações do meia inglês, Jack Grealish, do Manchester City, a influenciadora digital britânica, Amber Gill, se pronunciou e negou qualquer envolvimento com o atleta. Ela utilizou o Instagram para dizer que histórias como essa prejudicam sua vida amorosa.

"Todos os relacionamentos que tentei ter são sempre arruinados por histórias como essa", disparou a influenciadora. O nome de Amber foi ventilado pelos jornais ingleses 'Daily Star' e o 'The Sun'. Amber Gill foi apontada como a "terceira namorada" do jogador do Manchester City.

De acordo com as publicações, o meia do Manchester City e a namorada Sasha vivem um relacionamento de idas e vindas. A primeira mulher apontada como pivô da separação dos dois foi a atriz Emily Atack.

Os jornais contam que Grealish tem se encontrado com Emily Atack há algumas semanas. O jogador teria explicado para a atual namorada, Sasha, que ele e Emily são apenas amigos, e recebido um ultimato da modelo: "Ou eu, ou ela".

