Campeonato Carioca de 2022 repete a fórmula deste anoDivulgação/Twitter Maracanã

Publicado 18/11/2021 17:08 | Atualizado 18/11/2021 17:29

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco já conhecem seus primeiros adversários no Campeonato Carioca de 2022. Em sorteio realizado nesta quinta-feira, na sede da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), foram definidos os confrontos da primeira rodada da Taça Guanabara. A competição ainda não tem início definido, mas será dia 19 ou 26 de janeiro. A final está prevista para 10 de abril.

O Botafogo jogará fora de casa contra o Boavista, assim como o Vasco, que enfrenta o Volta Redonda. Já o Flamengo enfrenta a Portuguesa como mandante e o Fluminense recebe o Bangu. Já o Vasco será visitante contra o Volta Redonda. Os outros confrontos serão Audax Rio x Nova Iguaçu e Madureira x Resende.



Já o primeiro clássico de 2022 será a reedição da final de 2021: Flamengo e Fluminense vão se enfrentar na quarta rodada.

O regulamento de 2021 foi mantido, com os 12 clubes se enfrentando em turno único. O primeiro conquista a Taça Guanabara e se classifica para a semifinal do Carioca, assim como do segundo ao quarto.

A Taça Rio será disputa do quinto ao oitavo colocado.