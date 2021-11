Hulk - Pedro Souza/Atlético-MG

Publicado 18/11/2021 20:03

Destaque na temporada pelo Atlético-MG, Hulk ficará ainda mais tempo no time mineiro. Segundo Sérgio Coelho, presidente do Galo, o contrato do jogador previa renovação automática caso uma meta fosse batida pelo atleta. Como o objetivo foi atingido, o novo vínculo será dezembro de 2023.

"Nós fizemos, para que todos saibam, fizemos o contrato com o Hulk até o fim de 2022. Tendo uma cláusula que, se ele jogar, pelo menos, ao que me parece 20 partidas, estaria renovado automaticamente até 2023. Então, a gente entende que até o fim de 2023, o Hulk será jogador do Galo", disse Sérgio Coelho, à Web Rádio Galo.

Quando Hulk assinou com o Atlético, em janeiro de 2021, a informação já era de um contrato de 24 meses, ampliável para mais uma temporada. O projeto que levou o jogador ao Galo envolvia, entre outros aspectos, a sua presença na equipe para a inauguração da Arena MRV. As obras do estádio do Atlético avançam, e a previsão de abertura da futura casa é para os primeiros meses de 2023.