Publicado 18/11/2021 18:44

Após conquistarem o título da temporada do TAFC, o principal circuito de futevôlei do Brasil na atualidade, Franklin e Hiltinho, buscam agora a conquista inédita do Mundial da modalidade, que será realizado entre os dias 19 e 21 de novembro, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ).

“Estou muito animado para essa disputa do Mundial. Particularmente, tenho grandes conquistas em meu currículo, mas está faltando um Mundial nele. Irei disputar o torneio ao lado de um grande atleta, que já conquistou este título três vezes, e os nossos últimos resultados juntos nos deixam muito confiantes para a disputa desta competição”, disse Franklin.

A competição será dividida em dois grupos. A chave A contará apenas com duplas brasileiras. Além de Franklin e Hiltinho, Vinicius e Paraná, Felipinho e Renan, e Bello e Juninho também disputarão o Mundial. Enquanto isso, o Grupo B terá paraguaios, argentinos, portugueses e israelitas. As duas melhores duplas de cada chave avançam às semifinais.

Franklin e Hiltinho chegam com moral para a disputa do campeonato. No início de novembro, a dupla conquistou a 27ª etapa do TAFC, realizada em Paulínia (SP). A conquista da edição confirmou o título, com duas etapas de antecedência, da temporada do torneio.

“Chegamos para a disputa do Mundial com a confiança bem alta. Fomos campeões antecipados do TAFC, um torneio que conta com grandes atletas, e isso nos deixa ainda mais confiantes dos resultados que podemos entregar neste Mundial. Mas temos que manter nossa cabeça no lugar. O torneio vai contar com as melhores duplas do Brasil e com outros grandes jogadores de países estrangeiros, e a disputa promete ser grande”, disse Hiltinho, eleito melhor jogador da etapa de Paulínia (SP) do TAFC.

Ao longo dos quatro anos em que Franklin e Hiltinho formam dupla, os jogadores conquistaram seis vezes o TAFC. Além disso, possuem cinco Campeonatos Brasileiros e três títulos do Mikasa Open. No total, a dupla detém 26 conquistas juntos.