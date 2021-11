Neymar desfalcará o PSG - AFP

Publicado 18/11/2021 18:27

Fora do clássico entre Brasil e Argentina por causa de dores musculares, Neymar se reapresentou ao PSG e desfalcará a equipe na partida deste sábado, contra o Nantes, pelo Campeonato Francês. Segundo o jornal 'L’Equipe', o camisa 10 teve constatada uma pequena lesão no músculo adutor da coxa esquerda.

Para piorar, ainda segundo a publicação francesa, Neymar também tem grande chance de não estar em campo no importante duelo contra o Manchester City, quarta-feira pela Liga dos Campeões.



No treino de segunda-feira, véspera do confronto contra a Argentina, o camisa 10 sentiu o incômodo na coxa esquerda e, após conversar com a comissão técnica brasileira, foi liberado. A ideia era preservá-lo para o duelo contra o City. Entretanto, a situação era pior do que o imaginado inicialmente.



O PSG também terá dois desfalques importantes contra o Nantes: o zagueiro Kimpembe e o volante Verratti. Os dois estão sendo preparados para retornar no duelo pela Liga dos Campeões.