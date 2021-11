PSG cogita venda de Neymar para manter Mbappé - AFP

PSG cogita venda de Neymar para manter MbappéAFP

Publicado 18/11/2021 21:17

Rio - Em temporada de pouco brilho pelo Paris Saint-Germain, Neymar não tem permanência no clube garantida a partir de julho de 2022. De acordo com o jornal 'El Nacional', da Espanha, a venda do brasileiro tem sido analisada pelos dirigentes do clube francês como alternativa para conseguir segurar Mbappé, cobiçado por gigantes europeus.

Com contrato apenas até junho de 2022, Mbappé poderá assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de janeiro. O favorito para contar com o jogador é o Real Madrid. Apesar do cenário difícil, o portal alega que o PSG pretende fazer de tudo para segurar o atacante e, se for necessário, venderá até Neymar.

Ainda segundo o jornal, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, já teria até começado a oferecer o camisa 10 a clubes ingleses e ao Barcelona e tem esperança de recuperar parte da fortuna investida no jogador, comprador por 222 milhões de euros (cerca de R$ 1 bilhão na cotação da época), maior transação da história do futebol.

Embora divida o protagonismo da equipe com Mbappé e, agora, com Messi, Neymar está devendo na atual temporada. Em 11 partidas, marcou apenas três gols. Internamente, o desempenho não tem agradado.