Rede GloboReprodução

Publicado 18/11/2021 21:45 | Atualizado 18/11/2021 21:47

Rio - O narrador Linhares Júnior anunciou nesta quinta-feira, em rede social, que foi demitido pelo Grupo Globo na última terça. Após comunicar o desligamento, o profissional que trabalhava em transmissões nos canais Sportv e Premiere há 13 anos recebeu muitas mensagens de carinho.

Linhares costumava narrar jogos de futebol de clubes paulistas, além de competições de futsal e de vôlei. Além da Sportv, ele também trabalhou na RPC (afiliada da Globo no Paraná, sua terra natal), na rádio CBN e no jornal Gazeta do Povo.