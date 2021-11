Paquetá marcou o gol do Lyon na partida contra o PSG - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 18/11/2021 16:34

Rio - Neymar continua craque, mas o brasileiro que é sensação do Campeonato Francês é Lucas Paquetá. Por votação popular, o camisa 10 do Lyon recebeu o prêmio de melhor jogador do mês de outubro da Ligue 1, desbancando a concorrência de Delort, do Nice, e Labord, do Rennes.

Mesmo sem balançar as redes no Campeonato Francês no mês passado, Paquetá deu duas assistências: uma no empate em 1 a 1 com o Saint-Étienne e outra na derrota por 3 a 2 para o Nice. Já pela Liga Europa, ele fez um gol na vitória por 3 a 2 sobre o Sparta Praga e deu uma assistência na goleada por 3 a 0 sobre o Brondby.