Jorge Jesus - Divulgação

Jorge Jesus Divulgação

Publicado 18/11/2021 16:22

Enquanto a torcida do Flamengo faz campanha pelo retorno, Jorge Jesus vai completar 400 jogos no comando do Benfica nesta sexta-feira, no confronto contra o Paço Ferreira, pelo Campeonato Português. Mesmo pressionado no clube, o treinador comemorou a marca e pretende ampliá-la, pelo menos até o fim de seu contrato.

"É sinal dos anos que estou no Benfica. Na primeira passagem, foram seis, e agora estou em meu segundo ano e espero ter muito mais. É um orgulho estar tantos anos em um clube de alto nível europeu e português. É para isso que trabalho todos os dias, sempre com a mesma paixão e interesse", afirmou.



Jorge Jesus também foi questionado pelos jornalistas portugueses sobre uma foto postada nesta semana com Antônio Tabet, do Porta dos Fundos e ex-vice de comunicação do Flamengo.



"Qualquer dia não poderei sair de casa, mas já estou habituado com isso. Não sei se é dirigente, não conhecia essa pessoa. Estava em um restaurante em que tirei mais de 100 fotos. E como não nego fotografias, tirei com ele e depois vim saber que era ator. Isso para mim não é problema, não é tema. Acho que o jornalismo não é isso, isso é para as revistas cor de rosas", afirmou.