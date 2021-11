Willian ao lado do treinador Sylvinho, no treino do Corinthians - Divulgação

Publicado 18/11/2021 16:01

Taty Mendes, filha do técnico Sylvinho, do Corinthians, relatou nesta quinta-feira (18) que vem recebendo xingamentos de torcedores nas redes sociais.



Por meio dos Stories do Instagram, a jovem desabafou sobre a situação, reclamando da postura de parte da torcida do clube paulista em invadir o perfil dela e de seu irmão para ofender ele e o pai.



"Oi gente, eu e meu irmão não temos nada a ver com o meu pai no Corinthians. Vocês xingando ele para gente não faz diferença nenhuma. Não adianta pedir nada para gente porque não moramos com ele. Acho que vocês deveriam ter um pouco mais de consciência antes de ir em um perfil de um garoto, menor de idade, xingar ele e o pai dele. Se vocês têm ódio e raiva, aí são emoções que só vocês podem controlar, é consequentemente as ações de vocês também. Obrigada e boa noite, porque moro na Europa", iniciou.

“Espero que vocês nunca recebam esses tipos de ataques, porque isso destrói a cabeça de qualquer um, seja consciente do que você fala para as pessoas. Você tem o total direito de se expressar e de não gostar, mas xingar já é falta de educação e caráter com as pessoas que não tem nada a ver com isso”, encerrou.



Em seguida, a jovem falou por meio de um vídeo sobre o momento delicado que vem passando nos últimos dias por conta do desempenho de Sylvinho à frente do clube paulista.

Contratado em maio pelo Corinthians, Sylvinho ainda não ganhou a confiança da torcida e está com o cargo ameaçado. Na quarta-feira (17), o Timão foi derrotado nos acréscimos para o Flamengo, e o treinador voltou a balançar na equipe.

Rodrigo Coca/Ag. Corinthians Técnico Sylvinho está ameaçado no Corinthians

Foto: Reprodução/Instagram 1 / 17

