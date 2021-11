A Meia Maratona do Cristo terá um belíssimo cenário - Divulgação / Effect Sport

Publicado 18/11/2021 16:24 | Atualizado 18/11/2021 16:26

Rio - A vida começa a voltar ao normal nos últimos meses de 2021. E para celebrar o momento de retomada e fechar o ano promovendo saúde e contato com a natureza, a Meia Maratona do Cristo oferece uma prova com trajeto encantador pelo Parque Nacional da Tijuca e linha de chegada aos pés do Cristo Redentor. O evento acontece no dia 18 de dezembro, com inscrições disponíveis por meio do site meiamaratonadocristo.com.br.

A corrida tem duas distâncias aos participantes, 21 km e 11 km, passando por trechos de asfalto e ares de trail, e inclui um percurso repleto de cartões postais do Rio de Janeiro, como a Vista Chinesa, Paineiras, Mesa do Imperador e o próprio Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo moderno. O evento é um ótimo programa para os turistas que visitarão o Rio no período, que poderão guardar na lembrança a experiência de conhecer a Cidade Maravilhosa praticando esporte em contato com a natureza.

A Meia Maratona do Cristo destina a todos os participantes um kit composto por uma camisa, medalha e squeeze, itens exclusivos da prova, além de acesso livre ao monumento ao final da corrida. Como compromisso com o meio ambiente, o evento não utilizará plásticos como copos de água na hidratação dos atletas, que será feita com reabastecimento do equipamento individual (camelback, garrafa ou squeeze). O retorno dos corredores será pelo trem do Corcovado. O projeto é uma realização da Effect Sport e Tribus Adventure.

"É muito especial levar aos atletas do Rio de Janeiro e de todo país a experiência de correr em um dos cenários mais bonitos do mundo, promovendo a retomada de eventos ao ar livre. A Meia Maratona do Cristo integra os corredores ao meio ambiente, com vistas deslumbrantes, sendo também uma verdadeira celebração à saúde e ao bem-estar em contato com a natureza", explica o CEO da Effect Sport, Pedro Rego Monteiro.

O trajeto da prova passa pelo coração verde do Rio de Janeiro, a Floresta da Tijuca. Em 1861, D. Pedro II promoveu processo de reflorestamento e regeneração natural da vegetação no local, hoje uma das maiores florestas urbanas do mundo e um dos locais mais visitados por turistas na cidade. A fauna e flora do local é um patrimônio natural do planeta e valiosa herança histórico-cultural, importante acervo a ser preservado. "Na Meia Maratona do Cristo, o atleta poderá usufruir do oxigênio e da energia de uma das maiores florestas urbanas do mundo", avisa o CEO da Tribus Adventure, Bernardo Tillmann.