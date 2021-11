Icardi e Wanda Nara - Reprodução

Publicado 19/11/2021 18:30

Após conseguir fazer as pazes com Wanda Nara, depois de uma suposta traição envolvendo a artista China Suárez, Mauro Icardi parece ter mais um problema para resolver.

Durante a apresentação do programa de TV 'Intrusos', da Argentina, o jornalista Lussich afirmou que recebeu mensagens de uma mulher, que preferiu não se identificar, falando sobre um 'outro' caso de traição do jogador do PSG.

O episódio em questão aconteceu em 2018, em Ibiza, e a mulher deixou um recado para o jornalista explicando o que aconteceu naquela noite. Surpreso com a história, Lussich disse que Icardi "parece um demônio" com todas as acusações.

"Enquanto Wanda e Mauro assistiam ao show, uma menina que trabalhava no clube passou por Icardi, que passou a observá-la sem nunca perdê-la de vista. Enquanto ela conversava com outras pessoas, trocou olhares com Maurito. Pouco depois ela saiu e o atacante do PSG se levantou para ir ao banheiro. Depois de um tempo a garota voltou e depois também o argentino", disse.

Wanda Nara e Mauro Icardi tiveram problemas recentes em seu relacionamento, que, aparentemente, foram solucionados.