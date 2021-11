Natalia Guitler é um dos grandes nomes do futevôlei feminino - Divulgação/Lu Barbosa Assessoria

Publicado 19/11/2021 10:46

Rio - Natalia Guitler, referência do futevôlei no Brasil e no mundo, se une neste final de semana com sua dupla, a atleta Vanessa Tabarez, para disputa da etapa na Praia de Copacabana da Liga Mundial de Futevôlei, competição organizada pela World Footvolley. O primeiro jogo das cariocas, rumo à vitória, acontece dia 19 de novembro, às 13h40, contra as atletas Vivi e Letícia (GO).

O campeonato, que acontece de 19 a 21 de novembro, vai apresentar ao mundo as equipes campeãs da modalidade, com uma premiação de 40 mil reais entre os melhores colocados (feminino e masculino).

Com entrada gratuita e seguindo todos os protocolos de segurança contra o Covid-19, a promessa ao público é de confrontos históricos com equipes internacionais vindas de Portugal, Israel, Paraguai e Argentina, além, é claro, dos grandes esportistas brasileiros.

“É sempre incrível participar de um campeonato representando o Brasil com equipes de todo o mundo. Eu e a minha parceria Vanessa treinamos muito até aqui, e vamos dar nosso melhor em quadra para buscar esse título. Contamos muito com a torcida do público, tanto os que estiverem no evento presencialmente, quanto aqueles que irão acompanhar pela TV”, convida Natália.