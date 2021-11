Paulo Guedes - Divulgação

Paulo GuedesDivulgação

Publicado 19/11/2021 13:35

Rio - O Ministro da Economia, Paulo Guedes, revelou que milionários do mundo árabe podem investir em clubes brasileiros em breve. Durante um evento na última quinta-feira, ele deu detalhes de sua ida recente ao Oriente Médio e aproveitou para ironizar o atual momento do Vasco.

“Eles anunciaram: ‘calma, nós vamos comprar dois times; estamos examinando e vamos comprar dois times’. Eles vêm aí com os investimentos. Isso ontem e anteontem na viagem. Eles compraram o Manchester United, compraram o Cristiano Ronaldo, etc. Então, vários brasileiros da comitiva começaram a pensar. Eu pensei: ‘vem ser sócio do Flamengo’. Aí tinha um outro lá do lado, que é vascaíno, e falou: ‘vem para o Vasco’. Eu falei ‘olha, vai perder dinheiro’. Tinha um outro palmeirense, que falou para comprar o Palmeiras“, afirmou.

Com o aval para adotarem o modelo S/A, a tendência é que os clubes-empresa passem a ser cada vez mais comuns a partir de 2022. Entre os clubes grandes, Botafogo e Cruzeiro devem ser os primeiros a passar pela transformação.