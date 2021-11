Lewis Hamilton comemora a pole no GP do Catar - AFP

Publicado 20/11/2021 13:58

O grid do primeiro GP do Catar da história da Fórmula 1 terá Lewis Hamilton como pole position. Após a conquista emocionante em Interlagos na etapa passada, o piloto da Mercedes fez o melhor tempo, com uma volta de 1min20seg827 no Circuito Internacional de Losail, e vai largar em primeiro lugar no domingo, o que alimenta a esperança de buscar o título na reta final da temporada.



O britânico não conquistava a pole desde o GP da Hungria, disputado em agosto. Terminar em primeiro na corrida, contudo, não vai ser fácil, uma vez que o líder Max Verstappen ficou com a segunda posição, seguido por Valtteri Bottas. Pierre Gasly, Fernando Alonso, Lando Norris, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon e Sebastian Vettel fecharam as dez primeiras colocações do grid.



Após disputas equilibradas no Q1 e Q2, o top 10 ficou sem nomes como Charles Leclerc e Daniel Ricciardo, que ocupam posições altas no ranking geral. Para a infelicidade da Red Bull, Sérgio Perez também ficou de fora. Já o pole Hamilton foi consistente, com a segunda melhor volta na primeira bateria e a primeira melhor na segunda, enquanto Verstappen liderou o Q1, mas terminou o Q2 em quarto lugar.



"Eu acho que faltou um pouco de ritmo, Tem sido um pouco mais difícil para nós. Perez nem passou para o Q3, isso demonstra como não fomos bem", comentou Verstappen depois da classificação "É muita coisa nova para gente, temos que pensar na largada e depois ver o que vai acontecer"", completou.



Melhor que o rival holandês durante todo o final de semana, Hamilton manteve a consistência no Q3. Logo de cara, estabeleceu a marca de 1min21seg262, antes de baixar para 1min20s827. Uma bandeira amarela acionada por Gasly nos últimos segundos, por causa de pneus furados, impediu que Bottas e Verstappen tentassem melhorar as marcas, o que já seria difícil de qualquer maneira.



"É minha primeira vez correndo aqui. Ontem, foi um dia muito difícil para nós, tive que me esforçar bastante, trabalhar bastante com os engenheiros, trabalhadores espetaculares, fizeram mudanças que funcionaram, e eu agradeço muito. A última volta foi muito boa, essa pista é maravilhosa", celebrou Hamilton ao final do treino.



O GP do Catar está marcado para as 11 horas deste domingo, conforme o horário de Brasília. No fuso local, contudo, o relógio estará marcando 17 horas, portanto a corrida será noturno, assim como foi o treino classificatório.



Confira como ficou a classificação:



1º - Lewis Hamilton, em 1min20s827



2º - Max Verstappen (Red Bull), a 0s455



3º - Valtteri Bottas (Mercedes), a 0s651



4º - Pierre Gasly (Alpha Tauri), a 0s813



5º - Fernando Alonso (Alpine), a 0s843



6º - Lando Norris (McLaren), a 0s904



7º - Carlos Sainz (Ferrari), a 1s013



8º - Yuki Tsunoda (AlphaTauri), a 1s054



9º - Esteban Ocon (Alpine), a 1s201



10º - Sebastian Vettel (Aston Martin), a 1s958



11º - Sergio Perez (Red Bull), a 1s519



12º - Lance Stroll (Aston Martin), a 1s633



13º - Charles Leclerc (Ferrari), a 1s636



14º - Daniel Ricciardo (McLaren), a 1s770



15º - George Russell (Williams), a 1s192



16º - Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing), a 2s329



17º - Nicholas Latifi (Williams), a 2.386



18º - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), a 2s435



19º - Mick Schumacher (Haas), a 2s580



20º - Nikita Mazepin (Haas), a 5s.032