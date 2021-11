Jogadores do Watford celebram um dos gols na goleada por 4 a 1 sobre o Manchester United - AFP

Jogadores do Watford celebram um dos gols na goleada por 4 a 1 sobre o Manchester UnitedAFP

Publicado 20/11/2021 14:30

A pressão sobre o técnico Ole Solskjaer aumentou ainda mais após a goleada sofrida pelo Manchester United por 4 a 1 para o Watford, que está na parte de baixo na tabela. Com mais uma atuação muito ruim da equipe e com Cristiano Ronaldo apagado, quem brilhou foi João Pedro, ex-atacante do Fluminense que saiu do banco para marcar o seu primeiro gol no Campeonato Inglês, o terceiro da vitória de seu clube.

Foram duas semanas sem jogos - por causa da Data Fifa -, mas a situação do United não melhorou. Agora são cinco jogos e apenas uma vitória. Novamente a equipe não apresentou nenhuma força coletiva e foi atropelada fora de casa. Além de João Pedro, King, Sarr, Dennis marcaram para o Watford, com Van de Beek descontando.



Discreto, Cristiano Ronaldo só deu dois chutes ao gol e ainda viu o zagueiro Maguire ser expulso aos 24, quando o United já perdia por 2 a 1. João Pedro entrou aos 31 e marcou aos 46. A goleada se concretizou no último lance da partida, com Dennis.