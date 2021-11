Messi comemora o gol que garantiu o 3 a 1 do PSG sobre o Nantes - AFP

Publicado 20/11/2021 16:03

O PSG segue sua caminhada em busca de mais um título do Campeonato Francês. Com grande atuação do trio MNM e com direito à expulsão de Navas e gol contra sensacional, o Paris bateu o Nantes por 3 a 1, na tarde deste sábado, no Parque dos Príncipes, pela 14ª rodada.



O resultado deixou o PSG, que pôde contar com seus principais jogadores, que estavam na seleção, além de Neymar, recuperado de lesão, na liderança, com 37 pontos. O Nantes caiu para a 11ª posição, com 18.



Pochettino ainda poderia ter relacionado o zagueiro Sérgio Ramos pela primeira vez, mas optou por dar mais tempo ao atleta. A tendência é que o defensor pise em campo pela primeira vez com a camisa do PSG na próxima rodada.



Com o trio MNM afiado, o PSG dominou o primeiro tempo com muita tranquilidade. E tudo levava a crer que a equipe sairia do Parque dos Príncipes com uma goleada. Logo aos dois minutos, Neymar cruzou, Fábio tirou e Kehrer aproveitou a sobra para tocar para Paredes. O meia chutou, Mbappé desviou e abriu a contagem.



O PSG, no entanto, esqueceu de combinar com o Nantes. O time visitante não conseguiu atacar, é bem verdade, mas se fechou e foi conseguindo frear o ímpeto do líder do campeonato, apesar das belas tabelas entre Neymar e Messi. O argentino, inclusive, teve duas oportunidades, porém parou no goleiro Lafont.



No segundo tempo, o panorama mudou. O PSG se acomodou, começou a dar espaço para o adversário e viu Navas sair completamente errado do gol, trombar com Blas, fora da área, e ser expulso. Com um a menos, Pochettino tirou Neymar da partida e colocou o goleiro Rico.



O gol parecia ser uma questão de tempo e ele veio aos 30 minutos Kolo Muani arriscou o chute, Rico defendeu, mas no rebote o próprio atacante deixou tudo igual.



Mas a alegria durou pouco. O empate acordou Lionel Messi, que resolveu desequilibrar. O atacante, que também tem sorte, partiu para cima da marcação e cruzou. Appiah foi cortar e acabou encobrindo o goleiro Lafont, marcando um lindo gol contra.



E não parou por aí. Em nova jogada de Mbappé, aos 40 minutos, Messi recebeu a bola e arriscou de fora da área para dar números finais ao duelo.