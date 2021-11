Real Madrid venceu o Granada fora de casa - AFP

Publicado 21/11/2021 14:35

Rio - De volta após servir à seleção brasileira, Vinicius Junior deu mais uma show com a camisa do Real Madrid. Com um gol e um jogada espetacular que causou a expulsão de um adversário, o atacante foi novamente protagonista na goleada por 4 a 1 sobre o Granada, que levou à equipe Merengue à liderança provisória do Campeonato Espanhol, já que pode ser ultrapassado pela Real Sociedad, que joga às 17h deste domingo (21). Nacho Fernández, Asensio e Mendy completaram o placar — Luís Suárez descontou.

Mais do que a exibição de gala, Vinicius Junior atingiu uma marca histórica no futebol espanhol. Ele se tornou o primeiro jogador nascidos nos anos 2000 que atua em La Liga a marcar dez gols na mesma temporada. Ao todo, ele tem oito gols no Campeonato Espanhol (vice-artilheiro) e dois na Liga dos Campeões.

Sem piedade do Granada, o Real Madrid abriu o placar aos 19 minutos, com Asensio, após lindo passe de Kross. Nacho Fernández aumentou a vantagem aos 24, mais uma vez com passe do alemão. Aos 33, Luís Suárez descontou.

Foi no segundo tempo que, comandado por Vinicius Junior, o Real deslanchou. Aos dez minutos, o atacante fez o terceiro do jogo, sem goleiro, após receber presente de Modric. Embalado, o brasileiro começou sua sequência de dribles para puxar contra-ataques. No lance mais bonito, terminou derrubado por Monchu, que foi expulso. Aos 30, Casemiro deixou Mendy na boa para fechar a conta.