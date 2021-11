Payet foi atingido por garrafa d'água durante partida - Reprodução

Payet foi atingido por garrafa d'água durante partidaReprodução

Publicado 21/11/2021 17:19

Rio - A partida entre Lyon e Olympique de Marselha, pela 14ª rodada do Campeonato Francês, foi interrompida logo no início depois que Payet, estrela do Olympique, foi atingido na cabeça por uma garrafa arremessada por torcedores do Lyon. Ele ficou caído no chão e, depois do ocorrido, os jogadores das duas equipes partiram para o vestiário.

O jogo mal havia começado quando o episódio aconteceu e a partida foi paralisada com apenas cinco minutos. As equipes ainda não voltaram a campo para dar continuidade ao embate.

5' Jogo interrompido em Lyon após os torcedores da casa acertarem Payet com uma garrafa. #OLOM - — Olympique de Marseille (@OM_Portugues) November 21, 2021 Há dos dois lados jogadores brasileiros envolvidos na partida, inclusive da seleção brasileira. Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, por exemplo, são titulares absolutos do Lyon. Já o Olympique de Marselha conta com Gerson no banco de reservas. Há dos dois lados jogadores brasileiros envolvidos na partida, inclusive da seleção brasileira. Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, por exemplo, são titulares absolutos do Lyon. Já o Olympique de Marselha conta com Gerson no banco de reservas.

A equipe de Marselha ocupa atualmente a quarta colocação do Campeonato Francês, mas pode subir duas posições em caso de vitória. Já o Lyon, mal no torneio, está na nona posição e chegará a sexto se vencer.