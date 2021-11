Lewandowski com o troféu de melhor jogador do mundo em 2020 - Reprodução/Twitter

Publicado 22/11/2021 14:29 | Atualizado 22/11/2021 14:31

Rio - A Fifa anunciou nesta segunda-feira (22) a lista dos 11 finalistas do 'The Best', prêmio de melhor jogador do mundo no ano. Dois brasileiros estão na disputa: Neymar, do Paris Saint-Germain, e Jorginho, naturalizado italiano, do Chelsea, no entanto, nenhum deles é favorito.

Presentes em todas as listas desde a década passada, Messi e Cristiano Ronaldo também estão no páreo. Atual vencedor, o polonês Lewandowski está novamente na disputa, mas sem o mesmo favoritismo da premiação anterior.

O melhor jogador do mundo será anunciado somente no dia 17 de janeiro do ano que vem, em cerimônia online realizada pela Fifa. Veja a lista completa dos finalistas:

Neymar (PSG)

Jorginho (PSG)

Karim Benzeman (Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

N'Golo Kanté (Chelsea)

Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

Kylian Mbappé (PSG)

Lionel Messi (PSG)

Mohamed Salah (Liverpool)