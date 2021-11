Neto - Foto: Reprodução/Band

NetoFoto: Reprodução/Band

Publicado 22/11/2021 15:24

Rio - O apresentador Neto, do "Os Donos da Bola", da Band, voltou a criticar a ausência de Neymar, no empate sem gols contra a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. No último sábado, o atacante foi titular pelo PSG, na vitória por 3 a 1 sobre o Nantes e foi substituído aos 22 minutos do segundo tempo.

O jogador não foi relacionado para o confronto contra a Argentina, após alegar dores no adutor da coxa. No entanto, para o apresentador Neto, não há motivo para o atleta ter sido ausência nas Eliminatórias e, em seguida, jogar contra o Nantes, pelo Campeonato Francês.

"Perna inchada tá do Neymar, porque ele não quis jogar contra Argentina, mas jogou contra o Nantes, que é mais ou menos o Íbis. O Íbis é maior do que o Nantes. Parabéns Neymar, você é um exemplo para a garotada, pro meu filho não", disse o apresentador Neto.