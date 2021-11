Revelado no Flamengo, ex-jogador assina com clube da Série D - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Revelado no Flamengo, ex-jogador assina com clube da Série D Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 22/11/2021 16:02

Rio - O zagueiro Rafael Dumas, ex-jogador do Flamengo, assinou contrato com o Caxias, e foi anunciado nesta segunda-feira. O atleta iniciará a pré-temporada, em dezembro, para disputar o Campeonato Gaúcho, Série D e Copa do Brasil pelo Falcão Grená.

Revelado nas categorias de base do Rubro-negro, em 2011, o zagueiro atuou pelo Sub-17, após ter passagens por Portuguesa e Audax Rio. O jogador subiu para o profissional em 2016, mas não teve muitas oportunidades pelo Flamengo.

Por este motivo, foi emprestado para diversos clubes e não vingou. Em 2019, encerrou o contrato com o Flamengo e passou por Shonan Bellmare, do Japão. Em 2020, atuou pelo Náutico, até ser anunciado pelo Caxias, neste ano.