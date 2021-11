Payet foi atingido por garrafa d'água durante partida - Reprodução

Payet foi atingido por garrafa d'água durante partidaReprodução

Publicado 22/11/2021 17:48

Rio - A Liga de Futebol Profissional da França de decidiu punir o Lyon pela garrafa d'água jogada por um torcedor que atingiu a cabeça de Payet, meia do Olympique de Marselha, neste domingo (21). Em medida de urgência, o clube não terá torcedores até que a decisão final sobre a punição seja tomada, no dia 8 de dezembro.

O episódio aconteceu logo no início do clássico entre Lyon e Olympique de Marselha, causando a interrupção da partida por duas horas. Por um momento, chegou a ser cogitada a retomada do jogo, mas o árbitro decidiu pelo adiamento depois que os marselheses se negaram a voltar a campo. A nova data para partida ainda não foi anunciada.

Por enquanto, a única partida afetada pela decisão é entre Lyon e Reims, dia 1º de dezembro. Ao final das investigações, uma punição dura deve ser anunciada. A intenção da Ligue 1 é diminuir a violência frequente nos estádios de futebol franceses, que já registrou casos de brigas dentro de campo e outras agressões a jogadores por parte da torcida , inclusive Payet, atingido também por uma garrafa d'água em duelo contra o Nice, em agosto.

O torcedor apontado com responsável por jogar a garrafa em Payet foi identificado ainda no estádio e levado por policiais para um interrogatório por "violência armada em um local esportivo". O Lyon alega que ele não tem ligação com nenhuma torcida organizada do clube.