Evento contou com figuras importantes do esporte brasileiro - Gustavo Paravidini/Divulgação

Publicado 23/11/2021 13:23 | Atualizado 23/11/2021 13:52

Rio - As campeãs olímpicas em Tóquio, Rebeca Andrade e Ana Marcela Cunha, compareceram ao Teatro Riachuelo, na Cinelândia, como embaixadoras do Projeto Inspire, plataforma digital de elevação e empoderamento feminino, que foi lançado na última segunda-feira. O evento tem como objetivo busca impactar mulheres por meio da trajetória de atletas de alto rendimento.

Além delas, compareceram também: a nadadora Etiene Medeiros (primeira mulher do país a faturar o ouro em um Campeonato Mundial de Natação e em Jogos Pan-americanos), Raissa Rocha Machado (medalha de prata nos Jogos Paralímpicos de Tóquio no lançamento de dardo F56, para atletas cadeirantes), e a triatleta Fernanda Keller, a única a disputar o Campeonato Mundial de Ironman por 22 anos consecutivos.

A plataforma surgiu da necessidade de dar protagonismo e visibilidade a luta feminina contra a desigualdade de gênero e todos os outros tabus que atingem a todas as mulheres, seja no esporte ou no dia a dia. E tem como objetivo promover uma maior conscientização e ajudar mulheres a ultrapassarem essas barreiras.

"Como uma marca que tem as pessoas no cento do seu negócio, buscamos sempre dar voz a projetos que dão protagonismos às mulheres. Além disso, somos uma empresa formada por mulheres, que representam 67% do quadro de 40 mil colaboradores, 63% delas ocupando cargos de liderança. Entendemos o quão importante é dar voz à luta feminina, principalmente por meio de mulheres que representam tanto para as brasileiras”, comenta Marcella Kanner, Head de Comunicação e Marca da Riachuelo.

Durante o período de um ano, a plataforma vai compartilhar nas suas redes sociais oficiais (YouTube, Instagram e Tik Tok) conteúdos com temas relacionados ao empoderamento da mulher, desigualdade de gênero, dia a dia das atletas, saúde mental, conversa com nova geração e muito mais. O projeto conta ainda dezenas de vídeos sobre os mais variados temas disponíveis no YouTube, além de um espaço no site para que as pessoas possam contar suas histórias.