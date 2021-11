Luto - Reprodução

Publicado 23/11/2021 14:34 | Atualizado 24/11/2021 12:11

Rio - Uma triste notícia para o futebol brasileiro. O meia Riuler, de 23 anos, que passou por São Paulo e Internacional morreu na madrugada desta terça-feira, vítima de um infarto. Ele atuava no Shonan Bellmare, do futebol japonês.

O jovem teve passagens por outros clubes importantes do futebol nacional como Coritiba, Internacional e Athletico-PR. Desde 2019, Riuler se transferiu para o futebol do Japão, onde atuava. Ele também teve passagens pelas seleções brasileiras sub-15 e sub-17.

Na atual temporada, Riuler, que atuava no meio-campo, tinha 11 jogos e uma assistência. A morte foi confirmada no perfil oficial do atleta no Instagram. "Infelizmente, comunicamos o falecimento de nosso pai, filho, jogador e grande homem", diz a manifestação no perfil.