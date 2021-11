Astro do Manchester City revela torcida entre Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 25/11/2021 15:50

Rio - O meio-campista Bernardo Silva, do Manchester City, revelou a sua torcida pelo Palmeiras na final da Libertadores, contra o Flamengo, neste sábado (27), às 17h, em Montevidéu, no Uruguai. O atleta alegou preferência pelo clube paulista por ser treinado pelo técnico português Abel Ferreira e também por ser ex-clube do companheiro no City, Gabriel Jesus.

"O treinador do Palmeiras é português e é uma pessoa que conheço, portanto o desejo muita sorte nessa final. O Gabriel Jesus é Palmeirense também, então um pouco do lado do Palmeiras. Não sou torcedor de nenhuma equipe do Brasil e desejo muita sorte à todas", disse o meia Bernardo Silva do Manchester City.

"Porém, vendo que o time tem um treinador português e o Gabriel, que é um grande amigo meu, torcendo por esse time, sempre estarei desse lado", concluiu