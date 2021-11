Camp Nou - Divulgação

Rio - Considerado uma das maiores promessa da base do Barcelona, Lee Seung-Woo ganhou o destaque da mídia europeia e chegou a ser chamado de 'Messi coreano', mas o sucesso parou no caminho.

Atuando pela seleção da Coreia do Sul, o jogador brilhou no Mundial Sub-20, em 2017. Um ano depois, foi convocado para a disputa da Copa do Mundo da Rússia. Mas a essa altura já estava claro que seu nível estava longe do esperado.



O Barcelona, então, o deixou ir para o Verona, primeiro por empréstimo e depois em definitivo. Na Itália, ele foi perdendo o encanto, especialmente quando o Verona foi rebaixado. Pouco tempo depois, Woo acabou na Bélgica, no modesto Sint-Truidense. Atuando pela seleção da Coreia do Sul, o jogador brilhou no Mundial Sub-20, em 2017. Um ano depois, foi convocado para a disputa da Copa do Mundo da Rússia. Mas a essa altura já estava claro que seu nível estava longe do esperado.O Barcelona, então, o deixou ir para o Verona, primeiro por empréstimo e depois em definitivo. Na Itália, ele foi perdendo o encanto, especialmente quando o Verona foi rebaixado. Pouco tempo depois, Woo acabou na Bélgica, no modesto Sint-Truidense.

E as coisas não poderiam ter sido piores. Depois de uma primeira temporada em que mal foi utilizado - sendo emprestado ao time português Portimonense -, o meia-atacante retornou em uma situação mais conturbada. Após não ter atuado pelo time até essa semana, o jogador e o clube decidiram rescindir seu contrato, aos 23 anos.

Em duas temporadas no time belga, ele atuou em apenas 17 jogos e marcou dois gols. O 'Messi coreano', aquele com quem o Barça estava animado, se encontra sem equipe e sem grandes expectativas.