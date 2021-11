Felipe Melo com a taça da Libertadores - AFP

Felipe Melo com a taça da LibertadoresAFP

Publicado 28/11/2021 13:01

Rio - O volante Felipe Melo, do Palmeiras, desabafou após o título da Libertadores, conquistado em Montevidéu. Em entrevista após o fim da partida, o jogador disparou contra a postura dos jogadores do Flamengo, em particular Willian Arão, e apontou uma suposta soberba na equipe rival.

"As pessoas precisam respeitar o profissional do outro lado. Vi o Arão falar que ia ganhar de 2 a 0 em rede nacional. Entendemos quando é torcedor, mas profissional falar isso em rede nacional. Respeitamos o Flamengo que é um gigante. Trabalhamos muito. No fundo, eu sabia que íamos ganhar por causa da soberba e a soberba precede a queda", afirmou.

O veterano fez questão de elogiar a participação dos torcedores do Flamengo no estádio Centenário, mas ressaltou que a luta do elenco palmeirense dentro de campo fez a diferença na conquista.

"A torcida do Flamengo fez uma festa linda, como sempre. A nossa torcida também do Palmeiras fez uma linda festa e nós vencemos porque soubemos impor nossa garra dentro de campo", disse.