Edmundo acertou com a BandDivulgação/Band

Publicado 28/11/2021 12:24

Rio - O ex-jogador Edmundo não deixou passar em branco a conquista do tricampeonato da Libertadores do Palmeiras. Nas redes sociais, o ídolo do Verdão e do Vasco parabenizou a equipe de Abel Ferreira.

Em uma publicação, o ex-atacante celebrou o título sobre o Flamengo, e viu uma enxurrada de vascaínos e palmeirenses comentarem o post. "Tricampeão da Libertadores!", escreveu.

Já nos stories, Edmundo deixou mais claro sua simpatia com os ex-clubes. Primeiro, publicou a foto viral de Deyverson fazendo o símbolo da torcida organizada do Palmeiras que, por sinal, é o mesmo do principal movimento vascaíno. Em seguida, reviveu a icônica foto ao lado de Romário durante os tempos de Vasco, mas com um tempero alviverde.