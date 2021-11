Renato Gaúcho - AFP

Rio - Em 1995, Renato Gaúcho decidiu o Campeonato Carioca pelo Fluminense, superando Túlio e Romário na competição do chamado "Rei do Rio". Na ocasião, o ex-atacante posou trajado de roupas da realeza em foto marcante para a história do futebol da cidade. Anos depois, Renato se tornou técnico e dirigiu Fluminense, Vasco e Flamengo. Apesar de ter sido vitorioso no Tricolor, acabou ficando marcado como o técnico que comandou o clube das Laranjeiras em sua derrota mais doída da história: a da final da Libertadores de 2008. Após 13 anos, o mesmo se repete no Flamengo.

Pela primeira vez em sua história, o clube da Gávea foi derrotado em uma final de Libertadores. Anteriormente, o Rubro-Negro havia decidido a competição em duas oportunidades, tendo sido vitorioso em ambas: em 1981 contra o Cobreloa, do Chile, e em 2019 contra o River Plate, da Argentina. A derrota para o Palmeiras, neste sábado, sem dúvidas é a mais frustrante da história do Rubro-Negro, pelo peso que existe em uma final de Libertadores.

Renato Gaúcho tem duas conquistas de Libertadores em seu currículo, ambas pelo Grêmio, clube que é o maior ídolo de todos os tempos. A primeira em 1983, quando ainda jovem foi destaque da equipe que posteriormente seria campeã mundial e a segunda em 2017, como técnico do time que derrotou o Lanús na decisão com duas vitórias: uma em Porto Alegre e outra na Argentina.

Gaúcho de nascimento, mas amante do Rio de Janeiro e frequentador das praias da Zona Sul, Renato talvez viva nesse momento a sua maior crise com a Cidade Maravilhosa. Ainda é possível reverter o ocorrido e tirar o trauma dos corações dos torcedores de dois gigantes da capital fluminense. Porém, para que isso aconteça, o técnico precisará esperar que o tempo cure as feridas, ao menos do coração rubro-negro.