Neymar sofreu mais uma lesão - AFP

Publicado 29/11/2021 12:18

Rio - O atacante Neymar só vai voltar aos gramados no ano que vem. De acordo com boletim médico do PSG, o brasileiro deverá levar de seis a oito semanas para ter condições de jogo novamente. O atacante se lesionou na partida entre o PSG e o Saint-Étienne no último domingo.

Neymar, de 29 anos, sofreu uma grave entorse no tornozelo esquerdo. Ele teve que deixar a partida de maca. Após a partida, o craque foi visto deixando o local com a ajuda de muletas, o que pode indicar que a recuperação do jogador não será das mais simples.

O atacante já perdeu nove partidas do PSG na temporada, por conta das lesões. Ele entrou em campo em 14 jogos e fez apenas três gols pelo clube francês.