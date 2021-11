Mauro Cezar Pereira - Reprodução

Publicado 30/11/2021 13:30

Rio - O comentarista Mauro Cezar Pereira está de casa nova. Segundo o site 'Notícias da TV', o ex-ESPN fechou com a Jovem Pan e participará do programa ‘Esporte em Discussão’ a partir da próxima sexta-feira (3).

A chegada do jornalista a empresa não influenciará em seus trabalhos no SBT. Além do programa esportivo, Mauro Cezar fará entradas na programação da Jovem Pan News, o canal de notícias do grupo, que está disponível em TV aberta e paga.

De acordo com o site, a clausula de não exclusividade foi um dos fatores que atraiu o jornalista ao projeto da Jovem Pan. No início do ano, o Pereira deixou o grupo Disney, no qual estava desde 2005, justamente por conta desse fator no contrato, que não permitia os profissionais da emissora de trabalharem em outros veículos.

Mauro Cezar Pereira se juntará a Wanderley Nogueira, Flávio Prado, Nilson César e o ex-jogador e ídolo do Corinthians Vampeta no ‘Esporte em Discussão’. A emissora está fortalecendo sua equipe de jornalistas, visando fortalecer sua programação de esportes.